La bocciatura della Consulta del referendum sull’eutanasia legale non c’entra nulla con lo Spid (Di mercoledì 16 febbraio 2022) C’è un grande scollamento dalla realtà e una grande confusione nell’ambito del dibattito pubblico seguito alla notizia, arrivata nella serata di ieri, della bocciatura da parte della Corte Costituzionale del quesito referendario sull’eutanasia legale. Il fatto che il referendum sia dichiarato inammissibile non riguarda in nessun caso l’aspetto che ha rappresentato una delle innovazioni più rilevanti nell’ambito della democrazia digitale in Italia nell’ultimo periodo, ovvero la possibilità di raccogliere le firme per presentare la richiesta referendaria anche attraverso il sistema del web, grazie al processo di autenticazione e di identità digitale dello Spid. Sicuramente, questo aspetto non ha condizionato la decisione della Corte ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) C’è un grande scollamento dalla realtà e una grande confusione nell’ambito del dibattito pubblico seguito alla notizia, arrivata nella serata di ieri,da parteCorte Costituzionale del quesito referendario. Il fatto che ilsia dichiarato inammissibile non riguarda in nessun caso l’aspetto che ha rappresentato una delle innovazioni più rilevanti nell’ambitodemocrazia digitale in Italia nell’ultimo periodo, ovvero la possibilità di raccogliere le firme per presentare la richiesta referendaria anche attraverso il sistema del web, grazie al processo di autenticazione e di identità digitale dello. Sicuramente, questo aspetto non ha condizionato la decisioneCorte ...

Advertising

EnricoLetta : La bocciatura da parte della Corte Costituzionale del referendum sull’ #eutanasialegale deve ora spingere il Parlam… - TeresaBellanova : Dispiace la bocciatura della Corte Costituzionale del referendum #eutanasialegale che pure avevo sottoscritto. Spet… - ferrazza : È curioso come l’ambiente politico-culturale favorevole ai no-vax (estremisti della libertà di cura anche a discapi… - Isaarnoldi : RT @VitoMancuso: La bocciatura della Consulta del referendum sulla #eutanasialegale non favorisce la democrazia, la libertà, i diritti uman… - FraFortinguerra : La bocciatura della #Consulta del #referendum sulla #eutanasialegale non favorisce la #democrazia, la #libertà, i… -