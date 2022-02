Green pass | assemblea M5S Coltorti | “E’ schiaffo a italiani”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) –al centro di un’congiunta di M5S “Questa misura non ha fatto aumentare, se non di pochi numeri percentuali, i vaccinati. In compenso ci troviamo più di un milione di persone a casa che hanno diritto allo stipendio”. Così il senatore M5S Mauro, presidente della Commissione Trasporti di Palazzo Madama, durante l’per fare il punto sul certificato verde. “Questa è una misura forzata, unoenorme che blocca l’economia e in particolare il turismo… Con la fine dello stato emergenziale devono finire le restrizioni, deve finire tutto”, ha aggiunto. “Ilnon è uno strumento che amo, poteva essere accettabile in un momento significativo dei contagi. Il problema si è verificato quando nel ...

Advertising

Adnkronos : #Greenpass, Gismondo: 'Non esiste ragione scientifica per mantenerlo'. - borghi_claudio : Mi riferiscono che @lucatelese ha davvero detto che il calo dei contagi di settimana scorsa è merito del green pass… - FratellidItalia : ?? Modificare il green pass? Bisogna abolirlo! - Perla19733917 : RT @Mara1781: @dottorbarbieri @matteosalvinimi Mi piacerebbe sentire.. abolizione green pass?;Non scherziamo Così finalmente lo levano.. - salvosq : RT @borghi_claudio: Uscito dalla capigruppo il calendario lavori e sembra sia slittato l'esame del decreto obbligo vaccinale - green pass.… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

L'Italia che da oggi ha reso obbligatorio il superper gli over 50 guarda già avanti, alla prossima scadenza, al progressivo allentamento delle restrizioni: "Credo che l'eliminazione della certificazione verde con la fine dello stato di ...L'ingresso in Chiesa sarà consentito solo previo possesso di Super. - - > di Redazione Zonalocale.itIl Green Pass obbligatorio per gli ultra-50enni potrebbe aver determinato una impennata di smart working: ecco perché l'obbligo c'è, ma anche la scappatoia. Secondo quanto segnalato da La Stampa, con ...Fedriga: “Le soluzioni a lungo termine con la pandemia non hanno mai funzionato” Capitolo Green pass: da mantenere oppure no anche il prossimo anno? Per Fedriga, per ora, non ha senso ...