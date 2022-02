Fabian Ruiz | «Penso solo al Napoli | ma l’idea di tornare a casa è sempre presente»

Advertising

DiMarzio : Presente e futuro: le parole di #FabianRuiz alla vigilia della sfida di #EuropaLeague tra il @sscnapoli e il… - GoalItalia : Fabián Ruiz è totalmente sintonizzato sul suo presente al Napoli, ma tiene aperta la porta ad un possibile ritorno… - Diego31883 : RT @SkySport: Napoli, Fabian Ruiz sfida il Barcellona: 'Vogliamo prenderci la rivincita' #SkyUEL #UEL #EuropaLeague #SkySport #BarcellonaNa… - Diego31883 : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, Fabian Ruiz e il sogno scudetto: 'Non riesco nemmeno a immaginare cosa accadrebbe in città' - TuttoMercatoWeb : Napoli, Fabian Ruiz e il sogno scudetto: 'Non riesco nemmeno a immaginare cosa accadrebbe in città' -

Ultime Notizie dalla rete : Fabian Ruiz

Appuntamento al Camp Nou per gli azzurri, sarà un emozionante ritorno in Spagna per Fabiàn. E il centrocampista sfida i blaugrana in una lunga intervista ad AS: 'La prima cosa è che sarà una ...Ad As: "Mi lusinga l'interesse delle big di Spagna, ma ora penso solo al Napoli. L'idea di tornare in Spagna in futuro c'è: è casa mia"of SSC Napoli gestures during the Serie A 2021/2022 football match between SSC Napoli and Bologna FC at Diego Armando Maradona stadium in Napoli (Italy), October 28th, 2021. Photo Cesare ...Come avete preso la notizia dell'imminente addio di Insigne? Nella lunga intervista al quotidiano AS, il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, risponde anche a questa domanda: "Lorenzo ha vissuto ...FABIAN RUIZ ADDIO INSIGNE – Tanti i temi trattati da Fabian Ruiz nel corso dell’intervista per AS nel giorno della vigilia di Barcellona-Napoli, sfida valida per i sedicesimi di andata di Europa ...