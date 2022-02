Eutanasia, Cappato: “E’ un brutto segnale per la democrazia, è finita come ‘doveva’ per loro finire, una decisione politica” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla fine la Corte Costituzionale ha respinto il referendum sull’Eutanasia, una decisione che si aspettava (“Non ero ottimista”), ha commentato oggi Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni il quale, dopo aver reagito affermando che “è un brutto segnale per la democrazia”, ha aggiunto: ”Giuliano Amato, personaggio istituzionale di grandissimo livello è anche una personalità politica. E questa è una decisione anche molto politica”. Cappato: “E’ finita come ‘doveva’ per loro finire. A quanto ne so, volevano sbrigarsela anche prima” C’è ovviamente tanta amarezza nelle parole di Cappato, che prosegue, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla fine la Corte Costituzionale ha respinto il referendum sull’, unache si aspettava (“Non ero ottimista”), ha commentato oggi Marco, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni il quale, dopo aver reagito affermando che “èper la”, ha aggiunto: ”Giuliano Amato, personaggio istituzionale di grandissimo livello è anche una personalità. E questa è unaanche molto”.: “E’per. A quanto ne so, volevano sbrigarsela anche prima” C’è ovviamente tanta amarezza nelle parole di, che prosegue, ...

Advertising

SimoneAlliva : #Cappato 'Il giudice Amato è una personalità molto politica, e questa è una decisione politica. Se la corte dichiar… - pietroraffa : **FLASH -EUTANASIA: CAPPATO, 'PARLAMENTO AVREBBE DOVUTO E POTUTO INTERVENIRE'- Come dargli torto #Referendum - Agenzia_Ansa : 'Questa per noi è una brutta notizia. È una brutta notizia per coloro che subiscono e dovranno subire ancora più a… - elleci42 : RT @asino_buridano: La legge in discussione in Parlamento non riguarda #EutanasiaLegale ma Suicidio Assistito. E fa enormi passi indietro r… - RivettaElena : RT @asino_buridano: La legge in discussione in Parlamento non riguarda #EutanasiaLegale ma Suicidio Assistito. E fa enormi passi indietro r… -