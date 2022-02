Eastmed | Grecia e Egitto si fanno un altro gasdotto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eastmed Grecia

Formiche.net

Quanto ad altri scenari alternativi mi viene in mente il progetto di gasdottoper il trasporto di gas dai giacimenti israelo - ciprioti alla, che però gli Stati Uniti hanno ...I lavori sudovrebbero essere completati nel 2027, così come su Poseidon , il gasdotto che collegheràdallaall'Italia. Dal 2004 è in funzione Greenstream , il gasdotto di 520 ...soprattutto dopo il ritiro degli Usa da un progetto di gasdotto (EastMed) mai realizzato, su cui era stato trovato un accordo tra Grecia, Cipro e Israele. A causa del fermo sostegno di Ankara alla ...Il resto è stato spedito in Italia, Georgia, Grecia e Bulgaria. L'Unione Europea sta attualmente lavorando a un altro progetto: EastMed, un gasdotto che collegherà la rete europea ai giacimenti ...