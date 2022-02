È morto Amedeo Grisi | il cantante malato di SLA che aveva deciso di interrompere le cure

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Non voglio restare inchiodato a letto”. Un grido di dolore che, poi, si è trasformato in una decisione: quella dilecontro la Sclerosi Laterale Amiotrofica, quella malattia neurodegenerativa che gli era stata diagnosticata nel 2015. Oggi è arrivata la notizia della morte diche in passatopartecipato anche ad alcuni duetti di prestigio (uno su tutti quello con Claudio Baglioni) che lo scorso mese di agostoannunciato di aver posto fine a quella terapia che tentava di contenere – senza grande successo – gli effetti pervasivi e dilaganti della SLA., ildi SLAdopo aver interrotto le ...

Proprio in queste ore successive alla decisione della Corte Costituzionale di bocciare il referendum sulla eutanasia , arriva dal ponente ligure la notizia della morte del cantante sanremeseGrisi, 49 anni, dal luglio del 2015 malato di Sla. Lo scorso mese di agosto, in un lungo post pubblicato su Facebook aveva annunciato la volontà di interrompere le cure e di chiudere il proprio ...E'il cantante sanremeseGrisi, 49 anni, dal luglio del 2015 malato di Sla. Lo scorso mese di agosto, in un lungo post pubblicato su Facebook aveva annunciato la volontà di interrompere le ...Oggi è arrivata la notizia della morte di Amedeo Grisi, cantante che in passato aveva partecipato anche ad alcuni duetti di prestigio (uno su tutti quello con Claudio Baglioni) che lo scorso mese di ...Buon viaggio Amedeo”, questo il ricordo del sindaco Alberto Biancheri che ha postato su Instagram una foto del duetto con Claudio Baglioni. Se n’è andato dopo aver lottato per anni contro la Sla, ...