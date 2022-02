Draghi: “Più donne nella scienza”. Per forza, spendendoci anche denaro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb – Mario Draghi vuole “più donne nella scienza”. O meglio, nella ricerca scientifica, come si legge in un’Ansa di oggi. Più donne nella scienza, per forza Mario Draghi lancia le quote rosa anche nel mondo della scienza. Più donne nella scienza, nella ricerca, praticamente per forza. E spendendoci anche denaro pubblico, se è necessario. “Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb – Mariovuole “più”. O meglio,ricerca scientifica, come si legge in un’Ansa di oggi. Più, perMariolancia le quote rosanel mondo della. Piùricerca, praticamente per. Epubblico, se è necessario. “Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le. Per troppo tempo le posizioni di vertice...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Più Draghi: 'Poche donne nella scienza, investiamo un miliardo per arrivare al 35%' Oggi sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli", ha dichiarato il premier. Draghi cita Lucia Votàno, la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso, ...

Oggi sono molte di più le ricercatrici italiane che si affermano ai massimi livelli", ha dichiarato il premier. Draghi cita Lucia Votàno, la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso