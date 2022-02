Donnarumma: "Mbappé un alieno, giocatore incredibile" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il portiere del Psg, Gigio Donnarumma, parla di Mbappé dopo la vittoria contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il portiere del Psg, Gigio, parla didopo la vittoria contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma Mbappé Donnarumma: "Mbappé un alieno, giocatore incredibile" Il portiere del Psg, Gigio Donnarumma, parla di Mbappé dopo la vittoria contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League

Mbappè all'ultimo secondo, Psg - Real Madrid 1 - 0 Il primo tempo termina a reti inviolate, con Donnarumma inutilizzato, nel vero senso della parola, sia in fase di possesso che come interventi effettuati. Nella ripresa continua a spingere il Psg, le ...

