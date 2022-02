Da Ranucci “mezze verità e menzogne”: i dettagli sul metodo “Report” nella sentenza di condanna di Tosi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ranucci, dinanzi alle insistenze del politico, assumeva un atteggiamento altalenante: in alcuni casi rispondeva in modo veritiero, in altri abbozzava ‘mezze verità’, in altri ancora diceva menzogne per enfatizzare l’autorevolezza della trasmissione Report e del dossier su Tosi e indurre l’interlocutore a rivelare quanto a sua conoscenza”. E’ uno dei passaggi della sentenza dell’autunno 2019 con la quale il giudice monocratico di Verona Cristina Carrara ha condannato in primo grado a tre mesi di reclusione l’ex sindaco di Verona Flavio Tosi per aver diffamato il conduttore e autore di Report Sigfrido Ranucci nel processo al centro del quale c’erano i video tornati in questi giorni al centro delle ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022), dinanzi alle insistenze del politico, assumeva un atteggiamento altalenante: in alcuni casi rispondeva in modo veritiero, in altri abbozzava ‘’, in altri ancora dicevaper enfatizzare l’autorevolezza della trasmissionee del dossier sue indurre l’interlocutore a rivelare quanto a sua conoscenza”. E’ uno dei passaggi delladell’autunno 2019 con la quale il giudice monocratico di Verona Cristina Carrara hato in primo grado a tre mesi di reclusione l’ex sindaco di Verona Flavioper aver diffamato il conduttore e autore diSigfridonel processo al centro del quale c’erano i video tornati in questi giorni al centro delle ...

