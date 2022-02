Cosa sta succedendo al porno su Twitter in Germania (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lo stimolo ad agire contro i contenuto pornografici per Twitter in Germania arriva da una serie di pressioni ricevute per rendere più difficile ai bambini rintracciare contenuti per adulti online. Andando a vedere i dati del porno su Twitter in Germania dalla fine del 2020 sono almeno sessanta gli account interessati al blocco in seguito a una serie di pressioni da parte dei regolatori tedeschi che hanno stabilito che la pornografia online dovrebbe essere soggetta a precisi limiti di età che devono poter essere confermati (Cosa che, su Twitter, non è possibile fare). LEGGI ANCHE >>> Il risvolto inaspettato della legge britannica sul controllo dell’età per guardare i porno porno su ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lo stimolo ad agire contro i contenutografici perinarriva da una serie di pressioni ricevute per rendere più difficile ai bambini rintracciare contenuti per adulti online. Andando a vedere i dati delsuindalla fine del 2020 sono almeno sessanta gli account interessati al blocco in seguito a una serie di pressioni da parte dei regolatori tedeschi che hanno stabilito che lagrafia online dovrebbe essere soggetta a precisi limiti di età che devono poter essere confermati (che, su, non è possibile fare). LEGGI ANCHE >>> Il risvolto inaspettato della legge britannica sul controllo dell’età per guardare isu ...

