Caso Report | il Presidente della Commissione di Vigilanza scrive all' Ad Rai | ' Serve chiarezza'

Ultime Notizie dalla rete : Caso Report

Il senatore Alberto Barachini, Presidente della Commissione di Vigilanza Rai, ha scritto una lettera all'Amministratore delegato della Rai per chiedere chiarezza sul caso. Nella missiva si legge: "Come noto, con riferimento a quanto scaturito durante l'audizione dell'Amministratore delegato dell'8 febbraio scorso presso questa Commissione, sono stati ...Ruggieri e dal sen. Faraone uno scambio di messaggi tra gli stessi parlamentari ed il conduttore della trasmissione Report, Sigfrido Ranucci, corrispondenza che è stata poi trasmessa all'Azienda per ...Le spese del programma Rai, ora, verranno poste sotto esame. La Corte dei Conti ha avviato un'istruttoria sul caso Report, in riferimento alle dichiarazioni rilasciate dall'attuale conduttore Sigfrido Ranucci.