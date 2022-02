Belen Rodriguez e Stefano De Martino: Ritorno di Fiamma? Parla Lei… (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da un mese a questa parte non si fa altro che Parlare di un Ritorno di Fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due sono stati pizzicati ancora una volta insieme in un momento di relax ed è evidente la loro complicità. A dare qualche indizio sulla sua vita sentimentale è stata proprio la nostra Belen in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Ecco cosa ha raccontato la showgirl argentina! Belen e Stefano di nuovo insieme? Per Belen Rodriguez questo sembra essere un momento d’oro, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. La showgirl argentina ha realizzato uno dei suoi sogni lavorativi approdando alla conduzione del programma cult di Italia 1 Le iene, ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da un mese a questa parte non si fa altro chere di unditraDe. I due sono stati pizzicati ancora una volta insieme in un momento di relax ed è evidente la loro complicità. A dare qualche indizio sulla sua vita sentimentale è stata proprio la nostrain un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Ecco cosa ha raccontato la showgirl argentina!di nuovo insieme? Perquesto sembra essere un momento d’oro, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. La showgirl argentina ha realizzato uno dei suoi sogni lavorativi approdando alla conduzione del programma cult di Italia 1 Le iene, ...

