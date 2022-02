Amici di Maria De Filippi | LDA sbotta | “Essere il figlio di Gigi D’Alessio non è facile Mi sento soffocare” Rudy Zerbi reagisce così

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lucain crisi nella scuola didiDe: “Ho paura di quel palco, io non riesco a cantare”.si era sfogato nei giorni scorsi ildi, noto a tutti con il nome di LDA. Poi, durante la puntata del daytime andata in onda su Canale 5 ieri 15 febbraio, il ragazzo ha spiegato il proprio malall’insegnante di canto: “Dopo che da 18 anni ricevi sempre determinate parole dalle persone diventa pesante. Queste cose stanno prendendo il sopravvento su di me. Mi faccio mille complessi per tutto. Non riesco più a cantare“, ha detto LDA spiegando di avere paura digiudicato come ‘ildi ...

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l'attenzione di 3.098.000 spettatori (23.2%) Canale 5:diDe Filippi ha ottenuto 2.293.000 spettatori (19.1%). Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ...Il 32enne non esclude, inoltre, un ritorno addiDe Filippi : 'È una cosa che viene decisa a ridosso della partenza ma, in caso mi arrivasse la proposta, non potrei dire di no' . Stasera ...Luca D’Alessio in crisi nella scuola di Amici di Maria De Filippi: “Ho paura di quel palco, io non riesco a cantare”. Così si era sfogato nei giorni scorsi il figlio di Gigi D’Alessio, noto a tutti ...Adrano ritorna sugli schermi di “Amici di Maria De Filippi” grazie a Nunzio Stancampiano, giovane ballerino adranita che da domenica 13 febbraio è il nuovo allievo dell’edizione in corso. La notizia è ...