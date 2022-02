Affidata a tre donne la conduzione degli Oscar ’22 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Saranno tre donne a condurre la cerimonia degli Oscar di quest`anno, in programma nella notte tra il 27 e il 28 marzo, Si tratta dell'attrice Regina Hall, la comica e attrice Amy Schumer e Wanda Sykes, anche lei sia comica che attrice. Erano tre anni che la serata si teneva senza conduzione, ma quest`anno l`Academy ha deciso di cambiare anche per via dei bassi ascolti della cerimonia dell`anno scorso.Hall è conosciuta principalmente per aver recitato in molte commedie, compresi vari Scary Movie, così come Skyes (il cui film più famoso è Quel mostro di suocera, del 2005), mentre Schumer è una delle più note comiche americane, ed è famosa per la sua serie Inside Amy Schumer e per alcuni più recenti ruoli cinematografici da protagonista. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 febbraio 2022) Saranno trea condurre la cerimoniadi quest`anno, in programma nella notte tra il 27 e il 28 marzo, Si tratta dell'attrice Regina Hall, la comica e attrice Amy Schumer e Wanda Sykes, anche lei sia comica che attrice. Erano tre anni che la serata si teneva senza, ma quest`anno l`Academy ha deciso di cambiare anche per via dei bassi ascolti della cerimonia dell`anno scorso.Hall è conosciuta principalmente per aver recitato in molte commedie, compresi vari Scary Movie, così come Skyes (il cui film più famoso è Quel mostro di suocera, del 2005), mentre Schumer è una delle più note comiche americane, ed è famosa per la sua serie Inside Amy Schumer e per alcuni più recenti ruoli cinematografici da protagonista.

