Ultime Notizie Roma del 15-02-2022 ore 17 | 10

(Di martedì 15 febbraio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalle redazioni studio Giuliano Ferrigno essere in primo piano la Russia ha annunciato questa mattina il ritiro di parte delle truppe schierate vicino al confine con l’Ucraina Come vede completato le manovre che è ripartita con effettuando nell’aria il tiro dal confine con l’Ucraina Era programmato Non dipende da listeria dell’Occidente di grado il ministro degli Esteri di Mosca sergej l’agro esercitazioni Russia Bielorussia stanno andando avanti secondo il programma indipendentemente alcuni che hanno attacchi di isteria aggiunto il ministro degli Esteri Russo in controtendenza con quanto appena annunciato dalle autorità militari di Mosca però la CNN ha riferito che la massa mento di truppe dispositivi militari russi al confine con l’Ucraina limitando il musical.ly geolocalizzato Alcuni video ...

Il Segretario generale Nato ha evidenziato come le iniziative militari di Mosca nella regione nel corso delle ultime settimane siano senza precedenti. "Con questo numero di truppe e con questo volume ...Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 388 decessi, cifra che porta il totale a 151.684 vittime da inizio pandemia. Il totale dei ricoverati in area medica è di 15.602 per effetto di una riduzione ...