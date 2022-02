Ucraina | Quartapelle Pd | ' attenzione a ciò che avviene su territorio | Ue protagonista'

Advertising

Il_Paradroide : RT @DomaniGiornale: Nell’entusiasmo di porsi al fianco del popolo ucraino, i parlamentari Pd si sono fatti prendere da troppa passione. Lia… - AlexBonoVox1 : RT @DomaniGiornale: Nell’entusiasmo di porsi al fianco del popolo ucraino, i parlamentari Pd si sono fatti prendere da troppa passione. Lia… - DomaniGiornale : Nell’entusiasmo di porsi al fianco del popolo ucraino, i parlamentari Pd si sono fatti prendere da troppa passione.… - Jarluc : I gruppi neonazisti che incassano le simpatie occidentali. Poteva il @pdnetwork esimmersi da appoggiare i peggio fa… - CesareInvictus : @LuigiDeBiase La Quartapelle è solo una patetica imbecille ignorante che a stento sa chi è Cavour, figuriamoci se p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Quartapelle

Il Sannio Quotidiano

Il Pd ha denunciato la gravità delle conseguenze che potrebbe comportare un'invasione dell'da parte della Russia. Sabato scorso, la deputataha pubblicato alcune delle foto della manifestazione di Kiev organizzato da un gruppo di opposizione a Zelensky. Nelle foto si ...Leggi Anche dal blog di Speaker's corner, l'esito 'pacifico' è inevitabile per almeno due ... dei media in genere e di gran parte dei partiti politici, con in testa il Pd di Letta,...Così a Radio Immagina Lia Quartapelle, deputata e responsabile Esteri del Partito ... decina di migliaia di truppe può continuare un'azione di destabilizzazione dell'Ucraina a basso costo che, anche ...Il Pd ha denunciato la gravità delle conseguenze che potrebbe comportare un’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Sabato scorso, la deputata Quartapelle ha pubblicato alcune delle foto della ...