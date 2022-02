Ucraina, dovremmo di nuovo scendere in piazza a gridare 'Yankee go home!' (Di martedì 15 febbraio 2022) Come volevasi dimostrare, la Russia non ha invaso l'Ucraina. Come volevasi dimostrare, nel dubbio, i valorosi parlamentari ucraini ben più antirussi che indipendenti se la sono data a gambe lasciando ... Leggi su globalist (Di martedì 15 febbraio 2022) Come volevasi dimostrare, la Russia non ha invaso l'. Come volevasi dimostrare, nel dubbio, i valorosi parlamentari ucraini ben più antirussi che indipendenti se la sono data a gambe lasciando ...

