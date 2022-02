Tom Holland ha un unico rimpianto in merito al ruolo di Spider-Man (Di martedì 15 febbraio 2022) La vita di Tom Holland è cambiata nel momento in cui ha accettato d’interpretare il supereroe in calzamaglia per Sony e Marvel. Prima di lui, il grande schermo ha potuto ammirare la storia di Spider-Man in due salse differenti, con altri due interpreti che hanno visto decollare la propria carriera grazie al costume rosso e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 15 febbraio 2022) La vita di Tomè cambiata nel momento in cui ha accettato d’interpretare il supereroe in calzamaglia per Sony e Marvel. Prima di lui, il grande schermo ha potuto ammirare la storia di-Man in due salse differenti, con altri due interpreti che hanno visto decollare la propria carriera grazie al costume rosso e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

team_world : Tom Holland è a Roma. Ha cenato con Rovazzi. Fatto aperitivo con Totti. E un giro in vespa per le strade della Capi… - Upupa234 : @pondgitsun3 Tom Holland con Mike e Human Safari Ed è reale ???? - bethfuckoff : Tom holland e human safari che strano universo è - NaiveLeftist : RT @johnscarpelli5: stanotte ho sognato che totti e tom holland stavano ancora a giro per roma e totti lo guardava brutto e gli diceva abbe… - sonounaBEDgirl : Oddio credevo fosse Tom Holland ???? -