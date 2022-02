Teatro India | debutta Josephine di e con Bartolini Baronio

(Di martedì 15 febbraio 2022), dal 16 al 20 febbraio largo a, un progetto di e con Michelee Tamaratratto dal racconto di Franz Kafka Arriva in prima nazionale aldal 16 al 20 febbraio Josefine, rilettura didel racconto di Franz Kafka Josefine, la cantante o il popolo dei topi in cui lo scrittore evoca un tempo di estasi e grazia, nel quale il popolo dimentica se? stesso e si raccoglie attorno all’artista, alla gioia infantile del gioco. Una produzione 369gradi ein collaborazione con Teatri di Vetro edel Lido di Ostia e con il sostegno deldi Roma –Nazionale. Poco ...

Advertising

culture_roma : È tratto dal racconto di #Kafka‘Josefine la cantante ovvero Il popolo dei topi',lo spettacolo 'Josefine' di e con M… - gvecchi : Visto l’altra sera all’India di Roma “Brevi interviste con uomini schifosi”, non era facile trasporre a teatro Davi… - francyfalabella : In prima nazionale JOSEFINE di Bartolini Baronio al Teatro India di Roma dal 16 al 20 febbraio - kospeti : RT @streetcnina: Teatro India, Frederico Draw - cateave : RT @streetcnina: Teatro India, Frederico Draw -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro India

Teatri Online

... Merry Christmas (2001), Natale sul Nilo (2002) e Natale in(2003). Nel 2004 è nel film ... A, nel 2004, recita in Tutto per Eva, solo per Eva . Seguono altre commedie teatrali come ...... Natale sul Nilo, Natale ine Merry Christmas. In seguito lavora di nuovo al fianco di Boldi ... Forte del suo successo televisivo e cinematografico, Biagio Izzo si è dato anche al. Sotto la ...Da mercoledì 16 a domenica 20 debutta al Teatro India "Josefine, o il popolo dei topi",riflessioni sul teatro la libertà e gli spettatori. A dare corpo al racconto di Kafka, Tamara Bartolini e e ...Il mito, l’ambiguità dell’arte e la condizione umana nello spettacolo Josefine, al Teatro India da mercoledì. A dare voce e corpo all’ultimo racconto di Franz Kafka Josefine, la cantante o ...