Super green pass lavoro, “obbligo anche in smart working” (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – green pass obbligatorio anche per chi lavora in smart working. Nella giornata in cui l’obbligo di Super green pass entra in vigore per i lavoratori over 50, pubblici e privati, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa spiega che “la norma primaria prevede l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50, è chiaro quindi che l’obbligo è esteso a tutta questa categoria e a questa fascia d’età. E’ quindi confermato” anche per chi lavora da casa. “I controlli sono un’operazione più complicata rispetto alle verifiche sui luoghi di lavoro ma non escludo che ci possano essere. Ad oggi a chi non si vaccina sono precluse anche altre ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) –obbligatorioper chi lavora in. Nella giornata in cui l’dientra in vigore per i lavoratori over 50, pubblici e privati, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa spiega che “la norma primaria prevede l’introduzione dell’vaccinale per gli over 50, è chiaro quindi che l’è esteso a tutta questa categoria e a questa fascia d’età. E’ quindi confermato”per chi lavora da casa. “I controlli sono un’operazione più complicata rispetto alle verifiche sui luoghi dima non escludo che ci possano essere. Ad oggi a chi non si vaccina sono preclusealtre ...

Advertising

Adnkronos : #Pregliasco sul Super #greenpass al lavoro per gli over 50: 'E' scelta politica'. #covid - NicolaPorro : ?? Il 'governo dei migliori' che sull'Ucraina non tocca palla, il guru del lockdown favorevole alle aperture e la bu… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Febbraio: Da domani super green pass e obbligo sono inutili, ma Draghi perse… - carlokarl : RT @CrisciGloria: Il Tempo: L'obbligo vaccinale va in frantumi: anche l'Europa ci scarica. - ilFattoMolfetta : #ARTICOLIDIAGATA ISOLE: CANCELLATO L’OBBLIGO DEL SUPER GREEN PASS: Italia. Approvato a sorpresa un emendamento che… -