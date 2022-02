Seconda Prova Maturità, Bianchi: ho Insistito Perché è Quella che Differenzia il Percorso Compiuto (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Ministro dell’Istruzione Bianchi parla dell’esame di Maturità 2022 e della tanto dibattuta Seconda Prova. “Ho Insistito con l’idea di reintrodurre sia la prima Prova di italiano che Quella specifica ... Leggi su youreduaction (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Ministro dell’Istruzioneparla dell’esame di2022 e della tanto dibattuta. “Hocon l’idea di reintrodurre sia la primadi italiano chespecifica ...

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, Consiglio superiore boccia la proposta del ministro Bianchi per gli esami: “Togliere lo scritto alle medie… - HelenPl13 : RT @deca_hemmyblack: + E potrei continuare, facendovi notare come le proteste per la morte per Lorenzo in realtà sono continuate, ma i tg l… - montella_simone : eh mi sa che il 23 seconda prova e poi si vola a Milano - megcola94 : RT @deca_hemmyblack: + E potrei continuare, facendovi notare come le proteste per la morte per Lorenzo in realtà sono continuate, ma i tg l… - jendeukielalisa : nella vita ci sono cose peggiori della seconda prova anche se non trovo il senso di toglierla perché a me sembra so… -