Sansonetti non molla Ranucci e lo porta in tribunale: “I video non sono manipolati”. E arriva la replica (Di martedì 15 febbraio 2022) La sfida tra Piero Sanzonetti e Sigfrido Ranucci sui video che accusano il conduttore di “Report” potrebbe finire in tribunale, con il direttore del “Riformista” che difende la correttezza del proprio operato. “L’affare Ranucci, che abbiamo sollevato la settimana scorsa, ha provocato molte polemiche. Da diverse parti è stato chiesto alla Rai di indagare e di spiegare la propria posizione. Per ora silenzio. Qualche giornale vicino a Ranucci, invece, ha polemizzato contro di noi, muovendo due obiezioni o meglio, rilanciando le due obiezioni avanzate dallo stesso Ranucci, ripetutamente, sui social. La prima è che il documento che abbiamo pubblicato e messo online sarebbe vecchio e non inedito. La seconda – molto grave e per la quale quereleremo Ranucci – è che i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 febbraio 2022) La sfida tra Piero Sanzonetti e Sigfridosuiche accusano il conduttore di “Report” potrebbe finire in, con il direttore del “Riformista” che difende la correttezza del proprio operato. “L’affare, che abbiamo sollevato la settimana scorsa, ha provocato molte polemiche. Da diverse parti è stato chiesto alla Rai di indagare e di spiegare la propria posizione. Per ora silenzio. Qualche giornale vicino a, invece, ha polemizzato contro di noi, muovendo due obiezioni o meglio, rilanciando le due obiezioni avanzate dallo stesso, ripetutamente, sui social. La prima è che il documento che abbiamo pubblicato e messo online sarebbe vecchio e non inedito. La seconda – molto grave e per la quale quereleremo– è che i ...

SecolodItalia1 : Sansonetti non molla Ranucci e lo porta in tribunale: “I video non sono manipolati”. E arriva la replica… - Pelissero_Paolo : @stestereste @yamagatasan72 @PieroSansonetti Non mi urta chi non è corretto. Lei con il.suo linguaggio.Ranucci per… - stestereste : @Pelissero_Paolo @yamagatasan72 @PieroSansonetti Fiasco o criceto? Cosa ti ha urtato? A me urta che uno come sanson… - AlfiereROSSO : RT @Nonha_stata: A cena da amici stasera non si parlava né della querelle Sansonetti- Ranucci , né della Banda Bassotti, ma di come pagare… - paolofraschini : @PieroSansonetti Oramai non ci sta capendo più nulla signor Sansonetti .....a report ci sono giornalisti qui solo giornalai -