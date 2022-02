Sampdoria, infortunio Giovinco: due date per il possibile esordio dell’attaccante (Di martedì 15 febbraio 2022) Il neo blucerchiato Giovinco è alle prese con un infortunio, ecco quando potrebbe esordire con la Sampdoria Un leggero fastidio al polpaccio, unito al lungo volo da Toronto verso Genova, ha impedito a Sebastian Giovinco di collezionare la prima convocazione in blucerchiato contro il Milan. L’attaccante classe ’87 sfrutterà i prossimi giorni per ritrovare la miglior condizione fisica, ma le probabilità di vederlo in campo con l’Empoli sono bassissime. Due le possibili date per l’esordio con la maglia della Sampdoria: Giovinco stringerà i denti per esserci il 28 febbraio contro l’Atalanta, altrimenti farà il suo debutto il 5 marzo sul prato della Dacia Arena di Udine. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Il neo blucerchiatoè alle prese con un, ecco quando potrebbe esordire con laUn leggero fastidio al polpaccio, unito al lungo volo da Toronto verso Genova, ha impedito a Sebastiandi collezionare la prima convocazione in blucerchiato contro il Milan. L’attaccante classe ’87 sfrutterà i prossimi giorni per ritrovare la miglior condizione fisica, ma le probabilità di vederlo in campo con l’Empoli sono bassissime. Due le possibiliper l’con la maglia dellastringerà i denti per esserci il 28 febbraio contro l’Atalanta, altrimenti farà il suo debutto il 5 marzo sul prato della Dacia Arena di Udine. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS ...

