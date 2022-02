Pozzuoli, non si fermano all’alt dei Carabinieri e scatta l’inseguimento: arrestati due uomini (Di martedì 15 febbraio 2022) Quando i Carabinieri hanno intimato l’alt ad un posto di blocco in via Miliscola hanno deciso di tirare dritto e non fermarsi, dando vita ad un inseguimento a folle velocità. Due pusher sono stati arrestati e bloccati dai militari della sezione radiomobile di Pozzuoli. Si tratta di Fabio di Fusco, 24enne già noto alle forze L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 febbraio 2022) Quando ihanno intimato l’alt ad un posto di blocco in via Miliscola hanno deciso di tirare dritto e non fermarsi, dando vita ad un inseguimento a folle velocità. Due pusher sono statie bloccati dai militari della sezione radiomobile di. Si tratta di Fabio di Fusco, 24enne già noto alle forze L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Non si fermano all'alt e tentano la fuga: arrestati dopo un inseguimento - HOBIQUlTY : 26 febbraio c’è il concerto dei nu genea ma sta in culo a pozzuoli e non so come tornarmene di notte ?? - Emanuel25891560 : @Carmen24583545 Pozzuoli non è solo imbarcazioni ???????????? - stucazz70 : @FabryCap @NinoCarlao @caroliarita @stanzaselvaggia Non è Pozzuoli… - CronacaFlegrea : POZZUOLI/ Convocato il consiglio comunale: Figliolia rischia di non avere più la maggioranza -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli non Il video del bambino vestito da rider per Carnevale riaccende la polemica sullo sfruttamento dei lavoratori ... riprende un bambino che gira in sella ad una minimoto elettrica sul Lungomare di Pozzuoli ed è ... Ma non tutti hanno gradito e molti utenti sotto il post hanno commentato ricordando che il rider è un ...

Virtus Arechi, vittoria a filo di sirena nel derby contro Pozzuoli. Ma questo non basta per ribaltare completamente un derby che rimarrà complicato da giocare. Pozzuoli, infatti, mette in campo grande intensità e con il supporto della panchina ( Mehmedoviq e Caresta )...

POZZUOLI/ Convocato il consiglio comunale: Figliolia rischia di non avere più la maggioranza Cronaca Flegrea Controlli antidroga a Pozzuoli, arrestati due spacciatori dopo un inseguimento a via Miliscola I carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Fabio di Fusco, 24enne già noto alle forze dell’ordine e un incensurato 36enne, entrambi ...

Pozzuoli, vedono i carabinieri e fuggono: presi 2 pusher I Carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Fabio di Fusco, 24enne già noto alle forze dell’ordine e un incensurato 36enne, entrambi ...

... riprende un bambino che gira in sella ad una minimoto elettrica sul Lungomare died è ... Matutti hanno gradito e molti utenti sotto il post hanno commentato ricordando che il rider è un ...Ma questobasta per ribaltare completamente un derby che rimarrà complicato da giocare., infatti, mette in campo grande intensità e con il supporto della panchina ( Mehmedoviq e Caresta )...I carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Fabio di Fusco, 24enne già noto alle forze dell’ordine e un incensurato 36enne, entrambi ...I Carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Fabio di Fusco, 24enne già noto alle forze dell’ordine e un incensurato 36enne, entrambi ...