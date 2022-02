Pechino 2022, Goggia argento in discesa 23 giorni dopo la caduta: “Felice di me stessa”. Nadia Delago di bronzo. I complimenti di Mattarella (Di martedì 15 febbraio 2022) Primo posto per la svizzera Suter. La telefonata del Presidente della Repubblica Malagò: «Vi aspetto al Quirinale». La risposta di Sofia: «Avrei voluto portarti un oro» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 15 febbraio 2022) Primo posto per la svizzera Suter. La telefonata del Presidente della Repubblica Malagò: «Vi aspetto al Quirinale». La risposta di Sofia: «Avrei voluto portarti un oro»

