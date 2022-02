Over 50 | scatta la stretta sul Green pass rafforzato | in quindicimila sono senza

Advertising

NastassiaFi : RT @LucianoBarraCar: 'circa un milione di potenziali lavoratori': senza retribuzione (oltre a circa 1700 medici). E si studiano nuovi tagli… - GTarbato : RT @MicheleCrude: Da domani scatta l'obbligo di #supergreenpass per tutti i lavoratori #over50. Milioni di persone lasciate a casa senza st… - zazoomblog : Super green pass lavoro scatta oggi obbligo per over 50 - #Super #green #lavoro #scatta #obbligo - robertalerici : RT @byoblu: Da domani scatta ufficialmente l’obbligo di super green pass per gli over 50: esclusi milioni di persone dal lavoro. Per @Aifa_… - TommyBrain : RT @LucianoBarraCar: 'circa un milione di potenziali lavoratori': senza retribuzione (oltre a circa 1700 medici). E si studiano nuovi tagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Over scatta

Oggi, intanto, è prevista una giornata di nuove proteste no pass, in vista dell'obbligo sul posto di lavoro chedomani per gli50. Riaperto il ponte tra Usa e Canada bloccato per una ......già in vigore per gli50 (chi è guarito, invece, dovrà vaccinarsi obbligatoriamente dopo sei mesi), con una sanzione di 100 euro prevista per i contravventori, per la stessa fascia d'età...Da oggi, martedì 15 febbraio, per gli over 50 scatta l'obbligo di Super Green Pass (o Green Pass rafforzato) per recarsi al lavoro. Stop alla corsa ai tamponi, perché questo tipo di lasciapassare, a ...Roma, 15 febbraio 2022 - Da oggi in Italia scatta un nuovo obbligo: tutti gli over 50 dovranno essere vaccinati per poter lavorare. E dunque, obbligo di Super Green pass (che si ottiene con il vaccino ...