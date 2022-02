Nza | la bimba irachena operata al Monaldi sta bene | “Ha superato l’intervento”

Advertising

'La piccola Nza ce l'ha fatta. La bimba irachena di nove mesi, giunta in Italia grazie a una rete straordinaria che abbiamo messo in piedi in pochissimi giorni, ha superato il delicatissimo intervento al cuore a... Rischiava di morire per un pianto. La piccola irachena di nove mesi, giunta in Italia grazie a una rete straordinaria che abbiamo messo in piedi in pochissimi giorni, ha superato il delicatissimo intervento al cuore per una grave malformazione cardiaca.