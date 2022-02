No vax, sindaco Trieste: “Chiedo leggi speciali come per le Brigate Rosse” (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – (di Silvia Mancinelli) – “Chiedo formalmente al governo di fare leggi speciali contro i no vax come quelle che vennero fatte a suo tempo per abbattere le Brigate Rosse”. E l’appello lanciato attraverso l’Adnkronos dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, dopo l’attacco hacker no vax durante la seduta del consiglio comunale. “Dove va questo Paese in queste condizioni? – incalza – Oggi ho presentato Bat, British American tobacco, un investimento da 500 milioni di euro a Trieste. Che immagine do della mia città? La stanno rovinando. Sono affacciato su piazza dell’Unità, dove sfilano i no vax, ci sono centinaia di poliziotti, carabinieri, finanzieri: siamo in guerra? Che immagine diamo della mia città, che idea si ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – (di Silvia Mancinelli) – “formalmente al governo di farecontro i no vaxquelle che vennero fatte a suo tempo per abbattere le”. E l’appello lanciato attraverso l’Adnkronos daldi, Roberto Dipiazza, dopo l’attacco hacker no vax durante la seduta del consiglio comunale. “Dove va questo Paese in queste condizioni? – incalza – Oggi ho presentato Bat, British American tobacco, un investimento da 500 milioni di euro a. Che immagine do della mia città? La stanno rovinando. Sono affacciato su piazza dell’Unità, dove sfilano i no vax, ci sono centinaia di poliziotti, carabinieri, finanzieri: siamo in guerra? Che immagine diamo della mia città, che idea si ...

