Mahmood non si ferma: novità in arrivo dopo il trionfo a Sanremo (Di martedì 15 febbraio 2022) dopo il successo incredibile con Blanco per Mahmood è già tempo di nuovi progetti: il cantante posta una foto in studio. Nuova canzone pronta a colpire i fan in seguito ai record di Brividi? Il successo, specialmente da giovani, spesso può dare alla testa. Ma questo non è il caso di Alessandro Mahmoud, per tutti semplicemente Mahmood. Neanche il tempo di godersi il successo incredibile al Festival di Sanremo 2022 insieme a Blanco che l’artista è già tornato in studio con il morale a mille e tanta voglia di raccogliere nuove soddisfazioni professionali. Mentre il brano Brividi continua a circolare ininterrottamente nelle radio, e dal momento della loro riapertura anche nelle discoteche, Mahmood si è rimesso sotto con la forte volontà di mettere in cantiere nuovi pezzi forti. Ed è molto probabile che ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 febbraio 2022)il successo incredibile con Blanco perè già tempo di nuovi progetti: il cantante posta una foto in studio. Nuova canzone pronta a colpire i fan in seguito ai record di Brividi? Il successo, specialmente da giovani, spesso può dare alla testa. Ma questo non è il caso di Alessandro Mahmoud, per tutti semplicemente. Neanche il tempo di godersi il successo incredibile al Festival di2022 insieme a Blanco che l’artista è già tornato in studio con il morale a mille e tanta voglia di raccogliere nuove soddisfazioni professionali. Mentre il brano Brividi continua a circolare ininterrottamente nelle radio, e dal momento della loro riapertura anche nelle discoteche,si è rimesso sotto con la forte volontà di mettere in cantiere nuovi pezzi forti. Ed è molto probabile che ...

Advertising

chetempochefa : “Nudo con i brividi A volte non so esprimermi” Brividi di Mahmood e Blanco in pochi giorni è già disco di platino… - chetempochefa : 'Nudo con i brividi, a volte non so esprimermi' Facciamo tanti auguri a Blanco, che oggi compie 19 anni, rivedendo… - heyyitsvaan : RT @namelessniic: mahmood ringiovanito di 30 anni da quando non deve più badare a blanchito - BreezyMalik : RT @namelessniic: mahmood ringiovanito di 30 anni da quando non deve più badare a blanchito - laulallina : RT @chetempochefa: “Nudo con i brividi A volte non so esprimermi” Brividi di Mahmood e Blanco in pochi giorni è già disco di platino ???? ??… -