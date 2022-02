L’allarme del sindacato: «Noi fanalino di coda ora serve un piano» (Di martedì 15 febbraio 2022) Simone Marinelli, coordinatore nazionale della Cgil per il settore dell’automotive sta girando l'Italia con un'iniziativa che si chiama Safety car. Un nome evocativo per un settore che ha bisogno di essere garantito, di avere un piano straordinario di messa in sicurezza. «Stiamo condividendo con il gruppo di delegati le proposte da portare a un tavolo nazionale. Se la situazione rimane così non potremo evitare di fermarci. La mobilitazione non può più essere rimandata». Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 15 febbraio 2022) Simone Marinelli, coordinatore nazionale della Cgil per il settore dell’automotive sta girando l'Italia con un'iniziativa che si chiama Safety car. Un nome evocativo per un settore che ha bisogno di essere garantito, di avere unstraordinario di messa in sicurezza. «Stiamo condividendo con il gruppo di delegati le proposte da portare a un tavolo nazionale. Se la situazione rimane così non potremo evitare di fermarci. La mobilitazione non può più essere rimandata».

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme del L’allarme del sindacato: «Noi fanalino di coda ora serve un piano» Il Tirreno