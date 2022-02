Juventus, un bianconero ha perso la testa: duello all’ultimo sangue (Di martedì 15 febbraio 2022) Cinque anni fa un giocatore della Juventus ha perso la testa andando testa a testa con un avversario. Andiamo a rivivere quell’episodio. Uno dei faccia a faccia più incredibili nella storia recente della Juventus; ecco la partita in questione e i protagonisti di un clamoroso duello. Tipico episodio di quando, all’interno di un match, il giocatore perde la testa. LaPresseNei novanta minuti di una partita ci sono mille sfaccettature tra cui, purtroppo, anche momenti in cui i giocatori perdono la testa e si rendono protagonisti di episodi brutti da ricordare. Sono tantissimi i casi di questo tipo e cinque anni fa ha riguardato anche un calciatore della Juventus. Delia Duran, ecco le curve da urlo che hanno fatto impazzire ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 15 febbraio 2022) Cinque anni fa un giocatore dellahalaandandocon un avversario. Andiamo a rivivere quell’episodio. Uno dei faccia a faccia più incredibili nella storia recente della; ecco la partita in questione e i protagonisti di un clamoroso. Tipico episodio di quando, all’interno di un match, il giocatore perde la. LaPresseNei novanta minuti di una partita ci sono mille sfaccettature tra cui, purtroppo, anche momenti in cui i giocatori perdono lae si rendono protagonisti di episodi brutti da ricordare. Sono tantissimi i casi di questo tipo e cinque anni fa ha riguardato anche un calciatore della. Delia Duran, ecco le curve da urlo che hanno fatto impazzire ...

Advertising

capuanogio : La #Juventus ha un piano per allungare di un anno il contratto di #DeLigt così da guadagnare tempo rispetto alla sc… - JuventusFCYouth : ?? «Essere alla Juve è un sogno» Iling si racconta: dalla lunga esperienza al Chelsea fino all'approdo in bianconer… - JuventusFCYouth : Alessandro Riccio ripercorre il suo percorso nelle Giovanili bianconere fino al salto in #Under23. ?? On demand, qu… - Juventina962 : RT @mirkonicolino: #Cruciani a #TikiTaka: 'Anche chi odia la #Juventus, in qualche modo la ama. Anche uno come #Auriemma, in qualche modo s… - _m_a_t_t_eo_ : RT @mirkonicolino: #Cruciani a #TikiTaka: 'Anche chi odia la #Juventus, in qualche modo la ama. Anche uno come #Auriemma, in qualche modo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus bianconero Il mercato ha fatto sognare - Ora la Juventus rilancia con quattro rinnovi ...e altri 3 pronti a rinnovare Allegri Bernardeschi © LaPresseDiversi giocatori della Juventus sono ... non è da escludere che alla fine possano rimanere tutti in bianconero: insomma, prolungamento del ...

L'amore infinito tra Carlo Ancelotti e i suoi giocatori Ma quando sono arrivato alla Juventus ho cambiato idea e l'ho fatto grazie a Zidane. Come potevo ... Non basta l'arguzia tattica, però: per quanto il periodo bianconero sia il più sbagliato della sua ...

Juve, esiste un 'caso Kean'? Allegri minimizza, ma il mercato chiama ilBianconero Juve, Parolo duro: “Dopo il pari con l’Atalanta la rimonta è impossibile” Grazie al gol nei minuti finali di Danilo la Juventus è riuscita a strappare un importante pareggio contro l'Atalanta. Ora i bianconeri sono quarti in classifica, nel pieno della lotta per un ...

Juventus, altro che cessione: pronta la firma per blindare il big Calciomercato Juve: clausola De Ligt, le cifre. La Juventus prepara il piano per il rinnovo di De Ligt. Una stagione ancora in bianconero (la prossima) e poi De Ligt sarà ceduto dalla Juventus ...

...e altri 3 pronti a rinnovare Allegri Bernardeschi © LaPresseDiversi giocatori dellasono ... non è da escludere che alla fine possano rimanere tutti in: insomma, prolungamento del ...Ma quando sono arrivato allaho cambiato idea e l'ho fatto grazie a Zidane. Come potevo ... Non basta l'arguzia tattica, però: per quanto il periodosia il più sbagliato della sua ...Grazie al gol nei minuti finali di Danilo la Juventus è riuscita a strappare un importante pareggio contro l'Atalanta. Ora i bianconeri sono quarti in classifica, nel pieno della lotta per un ...Calciomercato Juve: clausola De Ligt, le cifre. La Juventus prepara il piano per il rinnovo di De Ligt. Una stagione ancora in bianconero (la prossima) e poi De Ligt sarà ceduto dalla Juventus ...