Juventus, diversi club vogliono De Ligt: Cherubini studia le alternative (Di martedì 15 febbraio 2022) Il futuro di Matthijs De Ligt alla Juventus è in bilico. Federico Cherubini, intanto, valuta i possibili sostituti dell'olandese Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore della Juventus De Ligt ha diverse richieste dall'estero. Dalla Premier League al Bayern Monaco tutte le big stanno chiedendo informazioni per l'olandese. Cherubini intanto valuta le alternative in caso di cessione del classe '99: in cima alla lista c'è Bremer, ma tra gli altri nomi c'è anche Botman. L'articolo proviene da Calcio News 24.

