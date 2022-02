Juve, il report dell'allenamento: non c'è Danilo (Di martedì 15 febbraio 2022) La Juventus, dopo la giornata di riposo di ieri, ha ripreso la preparazione in vista del derby contro il Torino in programma per venerdì... Leggi su calciomercato (Di martedì 15 febbraio 2022) Lantus, dopo la giornata di riposo di ieri, ha ripreso la preparazione in vista del derby contro il Torino in programma per venerdì...

Advertising

juventusfc : Allegri ?? «Domani sarà una partita bella da giocare». L'ultima affermazione di Mister Allegri, con cui termina la c… - juventusfc : Finisce con questa risposta la conferenza stampa di Allegri. A breve il report sul nostro sito, il video è qui:… - zazoomblog : Juve il report dell'allenamento: non c'è Danilo - #report #dell'allenamento: - ilbianconerocom : #Juve al lavoro in vista del #derby: giorno di riposo per #Danilo, il report UFFICIALE - Armchair_Gaffer : @carlo_nicola Beh ma scusa, il sistema Report, anche prima di Ranucci, cosa sarebbe se non un ventilatore spargi-me… -