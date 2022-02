“Il rientro in campo è più vicino”: ecco come sta Lozano (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Napoli attende il rientro di Hirving Lozano. L’attaccante azzurro è reduce dall’infortunio alla spalla patito durante la sosta delle Nazionali con il suo Messico e prosegue con il suo iter riabilitativo. Scongiurato l’intervento, lo staff azzurro ha optato per lui una terapia conservativa, che dovrebbe ridurre i tempi di attesa per il suo ritorno in campo. A parlarne è l’edizione odierna de La Repubblica, confermando le buone sensazioni avute in questi giorni derivanti dai vari consulti ed esami clinici del caso. Per lui, fa sapere il quotidiano, si spera in un ritorno alla convocazione entro marzo. MEXICO CITY, MEXICO – FEBRUARY 02: Hirving Lozano of Mexico reacts after an injury during the match between Mexico and Panama as part of the Concacaf 2022 FIFA World Cup Qualifier at Azteca Stadium on February 02, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Napoli attende ildi Hirving. L’attaccante azzurro è reduce dall’infortunio alla spalla patito durante la sosta delle Nazionali con il suo Messico e prosegue con il suo iter riabilitativo. Scongiurato l’intervento, lo staff azzurro ha optato per lui una terapia conservativa, che dovrebbe ridurre i tempi di attesa per il suo ritorno in. A parlarne è l’edizione odierna de La Repubblica, confermando le buone sensazioni avute in questi giorni derivanti dai vari consulti ed esami clinici del caso. Per lui, fa sapere il quotidiano, si spera in un ritorno alla convocazione entro marzo. MEXICO CITY, MEXICO – FEBRUARY 02: Hirvingof Mexico reacts after an injury during the match between Mexico and Panama as part of the Concacaf 2022 FIFA World Cup Qualifier at Azteca Stadium on February 02, ...

Advertising

gilnar76 : “Il rientro in campo è più vicino”: ecco come sta Lozano #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Spazio_Napoli : “Il rientro in campo è più vicino”: ecco come sta Lozano - news24_inter : #Gosens corre verso il recupero ?? - cerioni_simona : @osmanijp5 Buongiorno Capitano come procede il tuo rientro in squadra?? Quando ti vedremo di nuovo in campo?? - news24_inter : Primi minuti in campo per #Eriksen ?? -