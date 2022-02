Green pass: ecco come sparirà (data per data) (Di martedì 15 febbraio 2022) Il certificato verde verrà allentato con lo stop allo stato d'emergenza, ma non sarà un'abolizione immediata. Dai negozi ai mezzi di trasporto: ecco le date da tenere d'occhio Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) Il certificato verde verrà allentato con lo stop allo stato d'emergenza, ma non sarà un'abolizione immediata. Dai negozi ai mezzi di trasporto:le date da tenere d'occhio

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SE ANCHE GENTILONI DEL PD si smarca dalle vaccinazioni obbligatorie, significa che la direzione del vento sta ver… - NicolaPorro : ?? Il piano di #Ricciardi per vaccini e #greenpass: 'Deve diventare la nuova normalità...' ???? - VittorioSgarbi : «Green Pass» e restrizioni: le forze dell’ordine non possono minacciare gli esercenti! Il caso di Urbino.… - alexio747 : RT @Lorenzo62752880: La microbiologa Gismondo: 'Non esiste dal punto di vista scientifico alcuna motivazione perchè il green pass resti in… - Carlitos7115 : @Sutilis Non credo il super green pass è condizione per entrare nei luoghi di lavoro, l'obbligo é una cosa che vien… -