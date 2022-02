Firenze | si accoltella al costato tentando di aprire una bottiglia di vino | grave un 20enne

Advertising

iltirreno : ?? UN 20ENNE IN OSPEDALE - L'episodio è avvenuto all'interno di un appartamento: da chiarire la dinamica. Sul posto… - TirrenoLivorno : L'episodio è avvenuto all'interno di un appartamento: da chiarire la dinamica. Sul posto è intervenuta anche la pol… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze accoltella

Firenze Post

1 - - >- Ha tentato di aprire una bottiglia di vino utilizzando un coltello ma la lama è scivolata sul vetro, sprofondandogli nel costato e ferendolo gravemente. E' accaduto a un giovane di ...1 - - >- Avrebbe tentato di aprire una bottiglia di vino utilizzando un coltello ma la lama sarebbe scivolata ferendolo gravemente, così un giovane di 20 anni è rimasto ferito ed è stato ...Firenze, 15 febbraio 2022 - E' finito in ospedale d'urgenza ... ma lo strumento gli sarebbe sfuggito e si sarebbe accoltellato al costato. Portato in ospedale in codice rosso, non sarebbe in pericolo ...Sul posto è intervenuta anche la polizia FIRENZE. Un 20enne è stato trasportato ... ma lo strumento gli sarebbe sfuggito e si sarebbe accoltellato al costato. Portato in ospedale in codice ...