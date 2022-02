Covid, Fontana: "Presto si toglieranno i colori" (Di martedì 15 febbraio 2022) "Presto si toglieranno i 'colori' e "credo anche che non ci siano grandi differenze tra la zona bianca e la gialla". Lo ha dichiarato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) "sii '' e "credo anche che non ci siano grandi differenze tra la zona bianca e la gialla". Lo ha dichiarato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio, a ...

Advertising

gadmeischia : Fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19, il Comune di Serrara Fontana, al fine di contribuire alla prevenzione de… - AgenziaVISTA : Fontana: 'Perseguire avanguardia ed efficienza per il benessere comune' #scienza #covid - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, Fontana 'In Lombardia da due settimane tendenza positiva' - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, Fontana 'In Lombardia da due settimane tendenza positiva' - - discoradioIT : Covid, Fontana: 'Da una settimana parametri da zona bianca' - Lombardia - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana Covid, Fontana: "Presto si toglieranno i colori" Il virus sta cambiando in modo sostanziale e quindi cambiera' l'approccio che bisognera' avere nei suoi confronti", ha concluso Fontana. 15 febbraio 2022

"Sono alla fine del mio mandato": Madonna del Conforto, l'emozione di Fontana ... e a Gualtiero Bassetti, "E' il nostro vescovo, insiste Fontana, non solo il presidente della Cei". E' il fatidico 15 febbraio, il giorno della grande festa aretina. Ingessata un po' dal Covid, ...

Covid, Fontana: "Presto si toglieranno i colori" - Italia Agenzia ANSA "Sono alla fine del mio mandato": Madonna del Conforto, l'emozione di Fontana insiste Fontana, non solo il presidente della Cei". E' il fatidico 15 febbraio, il giorno della grande festa aretina. Ingessata un po' dal Covid, perché fuori ci sono ancora le transenne e i percorsi ...

Covid, Fontana: "Presto si toglieranno i colori" Brusco calo dei casi di covid nelle scuole di Parma e provincia la settimana scorsa: 170 nuovi positivi (667 la settimana precedente) - Dad e quarantena, le nuove regole dal 5 febbraio ...

Il virus sta cambiando in modo sostanziale e quindi cambiera' l'approccio che bisognera' avere nei suoi confronti", ha concluso. 15 febbraio 2022... e a Gualtiero Bassetti, "E' il nostro vescovo, insiste, non solo il presidente della Cei". E' il fatidico 15 febbraio, il giorno della grande festa aretina. Ingessata un po' dal, ...insiste Fontana, non solo il presidente della Cei". E' il fatidico 15 febbraio, il giorno della grande festa aretina. Ingessata un po' dal Covid, perché fuori ci sono ancora le transenne e i percorsi ...Brusco calo dei casi di covid nelle scuole di Parma e provincia la settimana scorsa: 170 nuovi positivi (667 la settimana precedente) - Dad e quarantena, le nuove regole dal 5 febbraio ...