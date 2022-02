Catanzaro col minimo sforzo, ko al ‘Ceravolo’ per la Paganese (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuinta vittoria consecutiva dei giallorossi di Vivarini che hanno battuto per 1-0 la Paganese al Ceravolo, grazie ad un gran gol di Tommaso Biasci al decimo del secondo tempo, davanti ad oltre 2.200 spettatori che considerando l’orario e il turno infrasettimanale non sono pochi. Decide una rete di Biasci ad inizio ripresa: il numero 28 giallorosso riceve palla da Cianci e batte inesorabilmente Baiocco. Catanzaro-Paganese 1-0 Rete: 10’st Biasci Catanzaro (3-5-2) : Branduani; Scognamillo, De Santis, Martinelli; Bayeye (84’ Byarkason), Welbeck, Cinelli (67’t Verna), Sounas (67’ Carlini), Vandeputte; Cianci (86 Vazquez), Biasci (84’ Bombagi). All. Vivarini. A disp: Nocchi, Romagnoli, Tentardini, Fazio, Gatti. Paganese (3-5-2) : Baiocco; Sbampato, De Santis (60’ Scanagatta), ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuinta vittoria consecutiva dei giallorossi di Vivarini che hanno battuto per 1-0 laal Ceravolo, grazie ad un gran gol di Tommaso Biasci al decimo del secondo tempo, davanti ad oltre 2.200 spettatori che considerando l’orario e il turno infrasettimanale non sono pochi. Decide una rete di Biasci ad inizio ripresa: il numero 28 giallorosso riceve palla da Cianci e batte inesorabilmente Baiocco.1-0 Rete: 10’st Biasci(3-5-2) : Branduani; Scognamillo, De Santis, Martinelli; Bayeye (84’ Byarkason), Welbeck, Cinelli (67’t Verna), Sounas (67’ Carlini), Vandeputte; Cianci (86 Vazquez), Biasci (84’ Bombagi). All. Vivarini. A disp: Nocchi, Romagnoli, Tentardini, Fazio, Gatti.(3-5-2) : Baiocco; Sbampato, De Santis (60’ Scanagatta), ...

