Bollette, maxi-stangata di inizio 2002: in un anno elettricità +131% e gas +94% (Di martedì 15 febbraio 2022) Sulle Bollette è allarme rincari. Mentre il governo pensa da subito a un decreto contro gli aumenti, Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) racconta come siano... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 15 febbraio 2022) Sulleè allarme rincari. Mentre il governo pensa da subito a un decreto contro gli aumenti, Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) racconta come siano...

Advertising

Agenzia_Ansa : Bollette: maxi stangata di inizio anno. Luce +131%, +94% per il gas #ANSA - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: Bollette: maxi stangata di inizio anno. Luce +131%, +94% per il gas #ANSA - luciascarpelli : RT @Agenzia_Ansa: Bollette: maxi stangata di inizio anno. Luce +131%, +94% per il gas #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Bollette: maxi stangata di inizio anno. Luce +131%, +94% per il gas #ANSA - RobyPasy : RT @Agenzia_Ansa: Bollette: maxi stangata di inizio anno. Luce +131%, +94% per il gas #ANSA -