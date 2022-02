Avv Salernitana | “Se succede sabato | può nascere un gemellaggio con il Napoli”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Francesco Fimmanò, avvocato della, è intervenuto nel corso di “Punto Nuovo Sport Show” a Radio Punto Nuovo, per commentare l’esonero di Stefano Colantuono e i prossimi impegni della squadra. Queste le sue parole: “Esonero Colantuono? È la dura legge del calcio. Sul piano delle dinamiche sportive incidono i risultati, siamo tutti soggetti ai risultati. Era corretto dare all’allenatore la doverosa chance. Avremo tempi più lunghi ma non in questa stagione. C’erano delle scelte obbligate da fare. Altre (l’arrivo di Nicola, ndr) individuate sul piano meramente curriculare in base alle salvezze recenti. Anche il contratto ha caratteristiche molto singolari, è giocato tutto sulle vittorie e sulla salvezza. Questa è competenza del nostro direttore Sabatini, meriti e critiche sono tutte sue.(Photo by Maurizio Lagana/Getty ...

"L'ora è solenne per la, la nuova gestione sta facendo di tutto per mantenere la squadra e la città nella ... Lo afferma in una nota il presidente della Commissione Trasparenza, l'. ...... - penalizzazione di 1 punto in classifica per la stagione sportiva 2021 - 2022, inflitte alla reclamante in relazione alla gara Udinese/del 21.12.2021; uditi gli.ti Eduardo Chiacchio,...Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana, ha parlato a margine del ricorso vinto per il recupero del match con l’Udinese. Alcune dichiarazioni sul prossimo match dei granata contro il Milan a ...Il giudice sportivo lo scorso 18 gennaio aveva inflitto il 3-0 a tavolino in favore dell’Udinese ed il -1 in classifica alla Salernitana (Corriere del Ticino ... Bologna/Inter del 06.01.2022; uditi ...