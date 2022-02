Al GF Vip Alex Belli cerca di parlare con Delia Duran | “Io sono tornato per te”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Poco dopo il rientro dial GF Vip 6, l’attore è già vicino aperre di trovare di nuovo un punto di incontro con lei. D’altronde è proprio questo il motivo per cui èal reality:re di riconquistare la moglie e la sua fiducia. Vi raccomandiamo...torna al GF Vip 6: la reazione die Soleil Sorge Dopo un paio d’ore dalla fine della puntata del 14 febbraio 2022 del Grande Fratello Vip, la coppia più spiata d’Italia ha avuto un confronto in camera da letto: “Iovenuto qua dentro per te, lo capisci?”, inizia subito a chiarire, ...

Leggi Anche 'Grande Fratello': fuori Gianluca Costantino,Belli torna come ospite Durante la puntata, Delia ha avuto un duro scontro con Jessica per la presunta contesa di Barù e aggiunge l'argomento alla sua delusione, ...al GFper riconquistare Delia: parlano i migliori amici 'Ha paura di perderla', ha esordito Guenda per poi aggiungere: "Io spero che ci sia una buona componente di gioco, e credo che loro ...Nella puntata del Grande Fratello Vip del 14 febbraio c’è stata un’accesa discussione ... vedendola ferita per l'atteggiamento di Alex Belli, ma poi si è presto ricreduta: Io che sono stata la prima a ...Al Grande Fratello Vip le soprese per Soleil Sorge sembrano non finire mai. Dopo l’ingresso in casa dei Delia Duran e il ritorno di Alex Belli infatti sarebbe dovuto arrivare anche il suo ex fidanzato ...