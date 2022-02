Agenas, occupazione reparti scende a 24% e cala in 6 regioni (Di martedì 15 febbraio 2022) Nell'arco di 24 ore, l'occupazione dei reparti di area medica da parte di pazienti con Covid - 19 scende al 24% ( - 1%) in Italia e cala in 6 regioni e province autonome: Campania (al 27%), Lazio (29%)... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Nell'arco di 24 ore, l'deidi area medica da parte di pazienti con Covid - 19al 24% ( - 1%) in Italia ein 6e province autonome: Campania (al 27%), Lazio (29%)...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono in peggioramento i dati Agenas: l'occupazione dei reparti Covid risale al 29% in Italia e cresce in 8 regioni.… - blogLinkes : Covid: Agenas, occupazione reparti scende a 24% e cala in 6 regioni - neifatti : Covid, Agenas: tasso occupazione reparti scende al 24% - GiaPettinelli : Covid: Agenas, occupazione reparti scende a 24% e cala in 6 regioni - Sanità - - glooit : Covid: Agenas, occupazione reparti scende a 24% e cala in 6 regioni leggi su Gloo -