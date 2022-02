Ucraina | Scholz | adesione alla Nato non è in agenda

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Lanon è al momento impegnata in negoziati dicon l', per questo è "alquanto insolito" che la Russia sollevi la questione. E' quanto ha detto il cancelliere tedesco Olaf...

La Nato non è al momento impegnata in negoziati di adesione con l', per questo è "alquanto insolito" che la Russia sollevi la questione. E' quanto ha detto il cancelliere tedesco Olafnella conferenza stampa tenuta con il presidente ucraino Volodymyr ...Il cancelliere tedescooggi ine domani al Cremlino. L'ambasciatore di Kiev nel Regno Unito, Vadym Prystaiko: "Potremmo rinunciare, soprattutto se veniamo minacciati così, ricattati così e spinti in questa ...KIEV - Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa a Kiev con il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato: ''L'ingresso nella Nato garantirebbe la nostra sicurezza''. di ...Il tutto mentre a Kiev andava in scenda la conferenza stampa congiunta del Presidente ucraino Zelensky e del cancelliere tedesco Scholz: «In caso di aggressione militare, saremmo pronti a sanzioni su ...