Traffico Roma del 14-02-2022 ore 13:30 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buongiorno ben trovati terminata alla manifestazione al Circo Massimo ora regolare il Traffico in via dei Cerchi in precedenza temporaneamente Chiusa di manifestazioni in centro chiusa via del Corso deviate le linee del trasporto pubblico chiuso ai mezzi pesanti un tratto di via Tomacelli ci troviamo vicino a Lungotevere non molto il Traffico ma in questa ultima ora incidenti quindi prestare attenzione e non si escludono rallentamenti incidenti avvenuti e sulla Tiburtina altezza Casal Bruciato su Corso Trieste a Morena in via dei sette metri e poi a seguito di un incidente chiusa la via Ostiense verso il litorale tra via di Castel Fusano in via delle Azzorre conseguenza di quest’ultimo incidente i rallentamenti sulla via del mare Viale Dei Parioli fino alle 17 è chiuso per lavori Ci troviamo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno ben trovati terminata alla manifestazione al Circo Massimo ora regolare ilin via dei Cerchi in precedenza temporaneamente Chiusa di manifestazioni in centro chiusa via del Corso deviate le linee del trasporto pubblico chiuso ai mezzi pesanti un tratto di via Tomacelli ci troviamo vicino a Lungotevere non molto ilma in questa ultima ora incidenti quindi prestare attenzione e non si escludono rallentamenti incidenti avvenuti e sulla Tiburtina altezza Casal Bruciato su Corso Trieste a Morena in via dei sette metri e poi a seguito di un incidente chiusa la via Ostiense verso il litorale tra via di Castel Fusano in via delle Azzorre conseguenza di quest’ultimo incidente i rallentamenti sulla via del mare Viale Dei Parioli fino alle 17 è chiuso per lavori Ci troviamo ...

