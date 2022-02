Super Bowl 2022 – Ecco tutti i trailer (Di lunedì 14 febbraio 2022) Negli intervalli del Super Bowl 2022, giocatosi in nottata, sono state tante le anticipazioni di film e serie tv in arrivo, tra cui Sonic 2, Moon Knight, The Adam Project e Bel-Air. Il Super Bowl è da sempre l’occasione migliore per presentare film e serie tv in uscita. Anche quest’anno sono state tantissime le anticipazioni a cui abbiamo assistito durante gli intervalli del match. Ecco di seguito i trailer: Super Bowl 2022 – I trailer Doctor Strange nel multiverso della follia Diretto da Sam Raimi, il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch dovrà affrontare le conseguenze dell’apertura del multiverso in Spider-Man: No Way Home. Il Signore degli anelli: Gli anelli del ... Leggi su atomheartmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Negli intervalli del, giocatosi in nottata, sono state tante le anticipazioni di film e serie tv in arrivo, tra cui Sonic 2, Moon Knight, The Adam Project e Bel-Air. Ilè da sempre l’occasione migliore per presentare film e serie tv in uscita. Anche quest’anno sono state tantissime le anticipazioni a cui abbiamo assistito durante gli intervalli del match.di seguito i– IDoctor Strange nel multiverso della follia Diretto da Sam Raimi, il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch dovrà affrontare le conseguenze dell’apertura del multiverso in Spider-Man: No Way Home. Il Signore degli anelli: Gli anelli del ...

Advertising

NFLBrasil : Cooper Kupp é o MVP do Super Bowl LVI! Merecido? #NFLBrasil #SuperBowl - EnriqueBurak : Super Bowl 56 a la vista. @TUDNMEX - Endzone_Brasil : ?? URGENTE: O WR COOPER KUPP É O MVP DO SUPER BOWL LVI! #NFL #SBLVI #RamsHouse - DorboMarimba : RT @ChanceGardiner: Al Super Bowl tutte senza mascherina le celebrità che dicono agli altri “Indossa una mascherina, ci siamo dentro insiem… - AlessandraPredo : RT @LucaScopigno: Stanotte ho guardato il Super Bowl in TV. A Los Angeles uno stadio magnifico da 70000 posti con gli spalti strapieni; cen… -