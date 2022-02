Sci alpino, Alex Vinatzer: “Pista da attaccare. Da vedere come sarà la tracciatura degli austriaci” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Resta solamente una gara a livello individuale per lo sci alpino al maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Solamente lo slalom speciale per evitare un altro zero alla voce medaglie in casa Italia tra gli uomini. Il Bel Paese si affida ad una delle sue stelle, Alex Vinatzer. L’azzurro ha già assaggiato la neve cinese nel gigante ed ora è pronto a lanciarsi nel proprio sogno. In stagione prestazioni molto altalenanti per l’altoatesino che, in ogni caso, ha dimostrato svariate volte di poter trovare delle manche da urlo, che non hanno niente da invidiare a quelle dei migliori al mondo. Le sue parole all’antivigilia della gara: “Siamo usciti a fare due giornate di slalom qui a Yanqing, e martedì ne faremo un’altra, per vedere se ci saranno cambiamenti della neve. Abbiamo provato qualcosa con i materiali e credo di aver ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Resta solamente una gara a livello individuale per lo scial maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Solamente lo slalom speciale per evitare un altro zero alla voce medaglie in casa Italia tra gli uomini. Il Bel Paese si affida ad una delle sue stelle,. L’azzurro ha già assaggiato la neve cinese nel gigante ed ora è pronto a lanciarsi nel proprio sogno. In stagione prestazioni molto altalenanti per l’altoatesino che, in ogni caso, ha dimostrato svariate volte di poter trovare delle manche da urlo, che non hanno niente da invidiare a quelle dei migliori al mondo. Le sue parole all’antivigilia della gara: “Siamo usciti a fare due giornate di slalom qui a Yanqing, e martedì ne faremo un’altra, perse ci saranno cambiamenti della neve. Abbiamo provato qualcosa con i materiali e credo di aver ...

