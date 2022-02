Salernitana | arriva decisione su Colantuono!

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Stefano Colantuono, dopo laa lui comunicata da parte del club, non sarà più il tecnico della Salerntina. Il pareggio contro il Genoa dei campani, ultimi in classifica a quota 12 punti, ha impresso la parola fine sull’avventura in panchina dell’allenatore, che nella giornata di oggi ha appreso la comunicazione della società. Colantuono,, Serie A L’EX JUVE NEL MIRINO Come riporta la redazione di gianluca di gianlucadimarzio.com, lasembra sia piombata già sul papabile sostituto del tecnico uscente. Il nome nel mirino sarebbe quello dell’ex Juve Andrea Pirlo, che potrebbe quindi ritornare presto ad allenare in Serie A!

Non solo Udinese -, ma anche Bologna - Inter si dovrà giocare. E' questa la decisione presa dalla Corte ...della scorsa stagione era difficile immaginare ad un epilogo diverso ma ora...La Corte di Appello ha infatti raccolto il ricorso dellacontro la decisione del Giudice Sportivo che in un primo momento le aveva inflitto la sconfitta a tavolino per 3 - 0 e un punto di ...Al momento la Salernitana non mette ufficialmente in discussione la ... considerate fondamentali per ridurre sensibilmente il distacco con la zona-salvezza, sono arrivati solamente due pareggi. Nelle ...Ricorso della Salernitana accolto e gara contro l'Udinese che sarà ... mentre i campani recuperano un punto, che gli era stato tolto, arrivando a quota 13.