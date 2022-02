Pechino 2022, slopestyle freeski: Silvia Bertagna vola in finale, out Nakab (Di lunedì 14 febbraio 2022) Silvia Bertagna si è qualificata per la finale dello slopestyle freeski delle Olimpiadi di Pechino 2022. L’azzurra ha agguantato un posto tra le prime 12 grazie all’ottavo posto ottenuto dopo le due run preliminari. I giudici l’hanno premiata con un 65,25 e con un 68,90, che è valso alla gardenese il passaggio di turno, mentre è rimasta esclusa l’altra azzurra al via, Elisa Nakab, 24esima con 32,70 punti. Il miglior punteggio è stato fatto registrare dall’estone Kelly Sildaru, con 86,15, davanti alla norvegese Johanne Killi, con 86 punti e alla stella cinese Eileen Gu, con 79,38. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022)si è qualificata per ladellodelle Olimpiadi di. L’azzurra ha agguantato un posto tra le prime 12 grazie all’ottavo posto ottenuto dopo le due run preliminari. I giudici l’hanno premiata con un 65,25 e con un 68,90, che è valso alla gardenese il passaggio di turno, mentre è rimasta esclusa l’altra azzurra al via, Elisa, 24esima con 32,70 punti. Il miglior punteggio è stato fatto registrare dall’estone Kelly Sildaru, con 86,15, davanti alla norvegese Johanne Killi, con 86 punti e alla stella cinese Eileen Gu, con 79,38. SportFace.

