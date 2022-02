Negramaro, cancellato il tour indoor: le modalità di rimborso (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – A causa del perdurare della situazione pandemica che si è protratta anche nei primi mesi del 2022, Live Nation comunica che il tour indoor dei Negramaro è stato annullato. I biglietti per le date del tour previste a marzo/aprile 2022 nei Palazzi dello Sport, tra cui il 16 aprile 2022 al PalaSele di Eboli, verranno rimborsati. Le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate entro il 14 aprile 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto, seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet. Per maggiori informazioni sulle richieste dei rimborsi, visita:www.livenation.it/show-updates. Per informazioni sugli show al PalaSele: 089 4688156, www.anni60produzioni.com. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – A causa del perdurare della situazione pandemica che si è protratta anche nei primi mesi del 2022, Live Nation comunica che ildeiè stato annullato. I biglietti per le date delpreviste a marzo/aprile 2022 nei Palazzi dello Sport, tra cui il 16 aprile 2022 al PalaSele di Eboli, verranno rimborsati. Le richieste didovranno essere inoltrate entro il 14 aprile 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto, seguendo leriportate sui rispettivi siti internet. Per maggiori informazioni sulle richieste dei rimborsi, visita:www.livenation.it/show-updates. Per informazioni sugli show al PalaSele: 089 4688156, www.anni60produzioni.com. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Negramaro cancellato Stefano Nanni racconta il suo Festival di Sanremo ... in cui ho diretto l'orchestra per i super ospiti Negramaro l'atmosfera era abbastanza aliena. ... Ne avevo uno con Mogol, che è stato cancellato". Dal jazz al pop come riesce a conciliare progetti e ...

Febbre da musica live: sono centinaia i concerti previsti nel 2022 Se un concerto viene definitivamente cancellato, si ha diritto al rimborso effettuando la richiesta ... Le canzoni dirette e appassionate dei Negramaro, in cui si fondono rock, pop ed elettronica, ...

NEGRAMARO, cancellato il tour indoor di marzo/aprile 2022 Cilento Notizie NEGRAMARO: un tour acustico nei teatri da settembre per tornare a suonare [Info & Biglietti] Un tour indoor cancellato e uno nuovo nei teatri riprogrammato. Questa è l’idea dei Negramaro che hanno purtroppo cancellato le date nei palazzetti di marzo e aprile ma hanno riprogrammato, a partire ...

Negramaro in tour in unplugged in Italia ed Europa con Radio Italia I Negramaro, cancellato il tour indoor di marzo e aprile 2022, tornano live da fine settembre in versione unplugged nei maggiori teatri italiani e con dieci concerti nelle più importanti città europee ...

