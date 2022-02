“Mi auguro perda”, succede in TV: il particolare consiglio per il Napoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il match analyst Adriano Bacconi è intervenuto nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” su Canale 8 rilasciando interessanti dichiarazioni in merito alla lotta scudetto e su Napoli-Inter. Ecco quanto evidenziato: Adriano Bacconi “Io non credo che il pareggio con l’Inter chiuda il discorso scudetto per il Napoli. I nerazzurri non sono già campioni d’Italia, ma anzi hanno palesato difficoltà come è capitato nell’ultimo periodo. Ecco perché dico che il campionato è apertissimo. Anzi, se posso permettermi, spero davvero che il Napoli esca dall’Europa League contro il Barcellona così da potersi concentrare solo sul campionato“. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il match analyst Adriano Bacconi è intervenuto nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” su Canale 8 rilasciando interessanti dichiarazioni in merito alla lotta scudetto e su-Inter. Ecco quanto evidenziato: Adriano Bacconi “Io non credo che il pareggio con l’Inter chiuda il discorso scudetto per il. I nerazzurri non sono già campioni d’Italia, ma anzi hanno palesato difficoltà come è capitato nell’ultimo periodo. Ecco perché dico che il campionato è apertissimo. Anzi, se posso permettermi, spero davvero che ilesca dall’Europa League contro il Barcellona così da potersi concentrare solo sul campionato“.

